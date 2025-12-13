Zaharova: Moskva će odmah odgovoriti na zamrzavanje ruskih sredstava u EU

Zaharova: Moskva će odmah odgovoriti na zamrzavanje ruskih sredstava u EU

Centralna banka Rusije je podnela tužbu protiv odluke u vezi ruskih sredstava

Moskva će preduzeti akciju kao odgovor na zamrzavanje ruskih sredstava od strane Evropske unije, upozorila je danas portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova, dodajući da će odgovor biti trenutan. „Naš odgovor će biti momentalan. Banka Rusije objavila je 12. decembra detaljno saopštenje o tom pitanju. Konkretni koraci se već preduzimaju”, navodi se u izjavi na sajtu ministarstva. Zaharova je dodala da politici Brisela prema Moskvi nedostaje
