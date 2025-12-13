Teška situacija u Ukrajini: Milioni ljudi bez struje posle žestokih ruskih napada (foto)

Više od milion domaćinstava u Ukrajini ostalo je bez struje posle novog talasa ruskih noćnih napada usmerenih na energetsku i industrijsku infrastrukturu.

Ukrajinski zvaničnici saopštili su da je pogođeno pet regiona i da je najmanje pet ljudi povređeno, dok se vatrogasci bore sa požarima, a stručnjaci rade na obnavljanju snabdevanja, javlja BBC Teški noćni napadi Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je u subotu da je Rusija u noćnim napadima koristila više od 450 dronova i 30 raketa. Ministar unutrašnjih poslova Igor Klimenko potvrdio je da su pogođeni regioni Dnjepropetrovska, Kirovogradska,