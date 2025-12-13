Nacionalizam je dobar alat za kontrolu

Pasivnim ljudima, koji nemaju hrabrosti da se upoznaju s drugim dimenzijama, lakše je da se drže okova nacionalizama, kao nečega što im je poznato. Sve dalje od toga korak je u nepoznato, a to je uvek zastrašujuće. I odatle sve kreće. Sva mržnja, teror i strah prema manjini. A zapravo, svi smo mi manjina

Filmska priča o neobičnim devojkama u sasvim običnim okolnostima, naslovljena tako egzotično Fantasy, rediteljke jednako intrigantnog pseudonima Kukla, našla je uspešno svoj festivalski put od Lokarna, gde je premijerno prikazana, preko Sarajeva, gde je nagrađena za glumu ženskog ansambla, do nedavnog Festivala autorskog filma u Beogradu, gde je prikazana u programu Hrabri Balkan. Usput je nagrađena i nacionalnim nagradama Vesna, u kategorijama muzike, kostima,