Utvrđeni kandidati za REM koje su predložili saveti nacionalnih manjina; izabrani članovi: Ostavke, ako se ponovo ne glasa

RTS pre 34 minuta
Utvrđeni kandidati za REM koje su predložili saveti nacionalnih manjina; izabrani članovi: Ostavke, ako se ponovo ne glasa

Odbor Skupštine Srbije za kulturu i informisanje utvrdio je listu od dva kandidata za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) koje su predložili nacionalni saveti nacionalnih manjina – Sreten Jovanović i Ištvan Bodžoni. Izabrani članovi Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) Rodoljub Šabić, Mileva Malešić, Ira Prodanov Krajišnik i Dubravka Valić Nedeljković najavili su da će u petak u 12 sati zvanično podneti ostavke ako Skupština Srbije dotad ne ponovi glasanje i izvrši

Odboru je dostavljena dopuna dokumentacije o radnom iskustvu u struci za kandidata Sretena Jovanovića na zahtev tog skupštinskog tela. Poslanica Narodnog pokreta Srbije (NPS) Ivana Rokvić predložila je da se usvoji prigovor i da se na sednicu pozovu predstavnici Građanskih inicijativa da objasne konkretno specifičnosti njihovog predloga i da se vidi na koji način može da se "ponovi glasanje za tu spornu kategoriju", što je odbijeno. Poslanik Zeleno-levog fronta
