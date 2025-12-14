Zelenski šokira Evropu: Ukrajina spremna da odustane od NATO

Ukrajina je spremna da odustane od zahteva za pristupanje NATO ukoliko Sjedinjene Američke Države i Evropska unija ponude dovoljno snažne bezbednosne garancije u okviru tekućih pregovora o okončanju rata u Ukrajini, izjavio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

''Govorimo o bilateralnim bezbednosnim garancijama između Ukrajine i SAD, odnosno garancijama sličnim Članu 5 NATO, kao i bezbednosnim garancijama za nas od naših evropskih partnera i drugih zemalja poput Kanade, Japana i drugih'', rekao je Zelenski, prenosi Fajnenšel tajms. On je rekao da još nije dobio odgovor od Bele kuće u vezi sa predloženim revidiranim planom za okončanje rata, a koji su sastavili ukrajinski i evropski lideri. Taj plan od 20 tačaka uključuje