Izraelski premijer okrivio australijske vlasti za napad, dok svet pokazuje saosećanje

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu kritikovao je danas australijske vlasti zbog napada na plaži u Sidneju, rekavši da je upozorio premijera Antonija Albanezea (Anthony Albanese) da "poziv na palestinsku državu doliva ulje na antisemitsku vatru".

S druge strane, međunarodna zajednica izražava šok i saosećanje zbog napada. Najmanje 11 ljudi je ubijeno u napadu na plaži Bondi u Sidneju dok je 29 povređeno i prebačeno u bolnicu. Napad se desio tokom proslave jevrejskog praznika svetlosti Hanuka

Netanjahu je tokom rata u Pojasu Gaze više puta pokušavao da poveže široko rasprostranjene pozive na palestinsku državu i kritike izraelske vojne ofanzive na teritoriji posle napada Hamasa 2023. godine, sa rastućim incidentima antisemitizma širom sveta.

Dok su drugi u izraelskoj vladi danas pozvali Australiju da učini više protiv naglog porasta antisemitskih napada, Netanjahu je otišao dalje pokušavajući da poveže napad u Sidneju u kojem je ubijeno najmanje 11 ljudi, uključujući jednog Izraelca, sa podrškom palestinskoj državi.

Australija je bila među nekoliko zemalja koje su formalno priznale palestinsku državu u septembru tokom okupljanja svetskih lidera u UN-u.

Prema palestinskom ministarstvu spoljnih poslova, 159 zemalja je priznalo Palestinu. Velika većina međunarodne zajednice veruje da je rešenje sa dve države jedini način da se okončaju decenije sukoba.

Netanjahuova vlada je saopštila da međunarodni napor za palestinsku državu nagrađuje Hamas.

Američka agencija je prenela glavne reakcije u svetu na napad u Australiji.

Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagaei osudio je napad navodeći da su "terorizam i ubijanje ljudi, gde god da se dogode, neprihvatljivi i moraju da budu osuđeni".

Šef američke diplomatije Marko Rubio (Marco) rekao je da Vašington snažno osuđuje napad i da "antisemitizam nema mesta na ovom svetu".

Britanski kralj Čarls Treći (Charles) izjavio je danas da je "zapanjen i ožalošćen najstrašnijim antisemitskim terorističkim napadom na jevrejski narod" tokom proslave Hanuke u Australiji.

Kralj je rekao da on i kraljica Kamila (Camilla) saosećaju sa porodicama žrtava i dodao da pohvaljuje "duh zajedništva i ljubavi koji tako jako sija u Australiji".

U međuvremenu, policija u Londonu je saopštila da će pojačati bezbednost na jevrejskim lokacijama.

Nemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) rekao je da ga je napad "ostavio bez reči" i dodao da je to napad na zajedničke vrednosti.

"Moramo da zaustavimo antisemitizam, ovde u Nemačkoj i širom sveta", dodao je Merc.

Generalni sekretar UN Antonio Gutereš (Guterres) rekao je da je užasnut i da je u mislima sa jevrejskom zajednicom širom sveta na ovaj prvi dan Hanuke, "festivala koji slavi čudo mira i svetlosti koja pobeđuje tamu".

Indijski premijer Narendra Modi osudio je "strašan teroristički napad" i izrazio solidarnosti sa narodom Australije.

Predsednik organizacije za podršku Jevreja američki biznismen Ronald Lauder rekao je da "nijedna zajednica nikada ne bi trebalo da se plaši okupljanja da proslavi svoju veru, tradiciju ili identitet".

"Stalno sam okružen antisemitskim grafitima. Kao hrišćanin, samo želim da izjavim da stojim uz narod Izraela", rekao je anglikanski pastor Met Grejam (Matt Graham) za australijske medije.

Grejam je dodao da je držao misu u obližnjoj anglikanskoj crkvi kod plaže Bondi kada su uspaničeni ljudi počeli da ulaze da se sklone.

