U Hrvatskoj i Rumuniji potvrđeni prvi slučajevi gube

Danas pre 4 sati  |  RTS
U Hrvatskoj i Rumuniji potvrđeni prvi slučajevi gube

Prvi slučajevi gube potvrđeni su u Rumuniji i Hrvatskoj.

Radnik iz Nepala javio se pre desetak dana splitskim epidemiolozima s prvim simptomima, dok je u spa centru u rumunskom Kluž-Napoki zaposlena Azijatkinja imala sličnu dijagnozu. Pacijent sa simptomima gube javio se splitskim epidemiolozima pre oko deset dana, prenosi RTS. Iz Ministarstva zdravlja pojasnili su da je reč o stranom radniku iz Nepala koji već dve godine sa porodicom živi u Hrvatskoj. Navode da je na lečenju, da su njegovi bliski kontakti dobili
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Kako prepoznati gubu: "Počinje s promenama na koži, oštećuje nerve, prenosi se kapljičnim putem"

Kako prepoznati gubu: "Počinje s promenama na koži, oštećuje nerve, prenosi se kapljičnim putem"

Newsmax Balkans pre 1 sat
Potvrđeni slučajevi gube u Hrvatskoj i Rumuniji: Dijagnoza postavljena Nepalcu i Azijatkinji

Potvrđeni slučajevi gube u Hrvatskoj i Rumuniji: Dijagnoza postavljena Nepalcu i Azijatkinji

Newsmax Balkans pre 2 sata
Poznato stanje pacijenta zaraženog leprom: Celo telo flekavo, evo da li može doći do epidemije

Poznato stanje pacijenta zaraženog leprom: Celo telo flekavo, evo da li može doći do epidemije

B92 pre 2 sata
Prvi slučajevi gube potvrđeni u Hrvatskoj i Rumuniji

Prvi slučajevi gube potvrđeni u Hrvatskoj i Rumuniji

Vesti online pre 5 sati
Opasna zaraza nadomak Srbije: Prvi slučaj u Hrvatskoj posle 32 godine, zaražene i sestre u Rumuniji od 15 i 21 godinu

Opasna zaraza nadomak Srbije: Prvi slučaj u Hrvatskoj posle 32 godine, zaražene i sestre u Rumuniji od 15 i 21 godinu

NIN pre 5 sati
Prvi slučajevi gube potvrđeni u Hrvatskoj i Rumuniji

Prvi slučajevi gube potvrđeni u Hrvatskoj i Rumuniji

Sputnik pre 6 sati
Otkriveno stanje zaraženog radnika u komšiluku: Pacijent dobio terapiju, evo koliko je ozbiljno

Otkriveno stanje zaraženog radnika u komšiluku: Pacijent dobio terapiju, evo koliko je ozbiljno

Mondo pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

HrvatskaRTSRumunija

Svet, najnovije vesti »

Egipat predstavio restaurirane kolosalne statue faraona u Luksoru

Egipat predstavio restaurirane kolosalne statue faraona u Luksoru

Danas pre 7 minuta
Papa kritikovao prenatrpanost zatvora tokom posebne mise za zatvorenike

Papa kritikovao prenatrpanost zatvora tokom posebne mise za zatvorenike

Danas pre 2 minuta
Sirijska policija uhapsila pet osoba zbog napada na američke vojnike

Sirijska policija uhapsila pet osoba zbog napada na američke vojnike

Danas pre 22 minuta
Skoro godinu dana otkako je Tramp ponovo postao predsednik: Turisti iz Evrope radije biraju povoljnije američke gradove

Skoro godinu dana otkako je Tramp ponovo postao predsednik: Turisti iz Evrope radije biraju povoljnije američke gradove

Danas pre 1 sat
Oštra kontraponuda Zelenskog: Ovo je potrebno za prekid vatre u Donbasu: "Ako moramo mi, moraće i Putin!"

Oštra kontraponuda Zelenskog: Ovo je potrebno za prekid vatre u Donbasu: "Ako moramo mi, moraće i Putin!"

Blic pre 42 minuta