Crna statistika na srpskim putevima: Više od 30.000 nesreća i 450 poginulih za godinu dana, Srbija među najrizičnijima u Evropi…

Podatak da je od početka godine smrtno stradalo 455 lica u više od 30.000 saobraćajnih nezgoda, sa više od 18.000 povređenih, na populaciju od šest miliona stanovnika u Srbiji, predstavlja najveći javni rizik u Evropi, izjavio je danas Mirko Koković iz Agencije za bezbednost saobraćaja.

Koković je za Tanjug rekao da je doneta strategija da do 2030. godine ne bude više nijedno dete koje je stradalo u saobraćajnim nezgodama i izrazio nadu da će do kraja 2026. godine biti donet novi Zakon o bezbednosti saobraćaja. „Čak oko 60 odsto dece prevozi se nepropisno, bez odgovarajućeg bezbednosnog sedišta, a i kada se sedišta koriste, u oko 90 odsto slučajeva prave se greške. To su podaci koji moraju da nas zabrinu“, rekao je Koković. On je ukazao da Srbija