Pojačana kontrola saobraćaja u periodu od 15. do 21. decembra

S obzirom da je trenutno period velikog broja slava i korporativnih proslava, kao i da predstoje novogodišnji i božićni praznici, aktivnosti saobraćajne policije biće prvenstveno usmerene na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci.

Ministarstvo unutrašnjih poslova napominje da su u periodu od 1. januara do 30. novembra 2025. godine, vozači pod dejstvom alkohola izazvali 57 saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima i 1.448 saobraćajnih nezgoda sa povređenim licima na putevima u Republici Srbiji. Navedeni podaci pokazuju da su alkoholisani vozači izazvali svaku sedmu saobraćajnu nezgodu sa poginulim ili povređenim licima. Po osnovu Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima zadržano je preko