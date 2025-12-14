Pojačane kontrole saobraćaja od 15. do 21. decembra, fokus na alkohol i narkotike

U periodu od 15. do 21. decembra u 34 evropske zemlje, članice organizacije ROADPOL, mreže saobraćajnih policija Evrope, biće sprovedena međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja, usmerena na otkrivanje i sankcionisanje vozača koji upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopšteno je da će, imajući u vidu period velikog broja slava, korporativnih proslava, kao i predstojeće novogodišnje i božićne praznike, aktivnosti saobraćajne policije biti intenzivirane upravo u cilju sprečavanja vožnje pod dejstvom alkohola i droga. Prema podacima MUP-a, u periodu od 1. januara do 30. novembra 2025. godine vozači pod dejstvom alkohola izazvali su 57 saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima i 1.448 nezgoda sa