Pojačane kontrole saobraćaja od 15. do 21. decembra, fokus na alkohol i narkotike

Jugmedia pre 4 sati  |  JuGmedia
Pojačane kontrole saobraćaja od 15. do 21. decembra, fokus na alkohol i narkotike

U periodu od 15. do 21. decembra u 34 evropske zemlje, članice organizacije ROADPOL, mreže saobraćajnih policija Evrope, biće sprovedena međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja, usmerena na otkrivanje i sankcionisanje vozača koji upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopšteno je da će, imajući u vidu period velikog broja slava, korporativnih proslava, kao i predstojeće novogodišnje i božićne praznike, aktivnosti saobraćajne policije biti intenzivirane upravo u cilju sprečavanja vožnje pod dejstvom alkohola i droga. Prema podacima MUP-a, u periodu od 1. januara do 30. novembra 2025. godine vozači pod dejstvom alkohola izazvali su 57 saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima i 1.448 nezgoda sa
Otvori na jugmedia.info

Povezane vesti »

MUP najavljuje pojačane kontrole saobraćaja zbog slava i proslava

MUP najavljuje pojačane kontrole saobraćaja zbog slava i proslava

Južne vesti pre 7 minuta
Pojačana kontrola vozača pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci

Pojačana kontrola vozača pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci

RTK pre 42 minuta
Međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja u periodu od 15. do 21. decembra 2025. godine

Međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja u periodu od 15. do 21. decembra 2025. godine

Glas Zaječara pre 1 sat
Velika akcija saobraćajaca: Dva prekršaja najviše pod proverom

Velika akcija saobraćajaca: Dva prekršaja najviše pod proverom

Alo pre 1 sat
MUP: Pojačane kontrole vozača pod dejstvom alkohola i droga od 15. do 21. decembra

MUP: Pojačane kontrole vozača pod dejstvom alkohola i droga od 15. do 21. decembra

In medija pre 1 sat
Pojačana kontrola saobraćaja u periodu od 15. do 21. decembra

Pojačana kontrola saobraćaja u periodu od 15. do 21. decembra

Glas juga pre 3 sata
Od sutra pojačana kontrola vozača na alkohol i psihoaktivne supstance

Od sutra pojačana kontrola vozača na alkohol i psihoaktivne supstance

Stav.life pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Ministarstvo unutrašnjih poslovaMUP

Regioni, najnovije vesti »

Devojčice iz Gimnastičarskog kluba „Kolut“ iz Leskovca donele 22 medalje sa Prvenstva Srbije

Devojčice iz Gimnastičarskog kluba „Kolut“ iz Leskovca donele 22 medalje sa Prvenstva Srbije

Jugmedia pre 22 minuta
MUP najavljuje pojačane kontrole saobraćaja zbog slava i proslava

MUP najavljuje pojačane kontrole saobraćaja zbog slava i proslava

Južne vesti pre 7 minuta
Isključenja struje za ponedeljak (15. decembar)

Isključenja struje za ponedeljak (15. decembar)

Subotica.com pre 32 minuta
Dečje-omladinski hor "Branko" osvojio Gran-pri u Rumuniji: Sve oduševili izvođenjem dela velikana duhovne muzike

Dečje-omladinski hor "Branko" osvojio Gran-pri u Rumuniji: Sve oduševili izvođenjem dela velikana duhovne muzike

Kurir pre 22 minuta
Jedan trenutak nepažnje i poraz: Dubočica pala u samom finišu

Jedan trenutak nepažnje i poraz: Dubočica pala u samom finišu

Rešetka pre 32 minuta