Kurir pre 55 minuta
Saobraćajna policija u akciji! Vozači, ovog dana počinje kontrola, a posebno će se proveravati ove 2 stvari

U periodu od 15. do 21. decembra 2025. godine, u 34 evropske zemlje članice organizacije ROADPOL (mreža saobraćajnih policija Evrope), biće sprovedena međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci.

S obzirom da je trenutno period velikog broja slava i korporativnih proslava, kao i da predstojeći novogodišnji i božićni praznici, aktivnosti saobraćajne policije biće prvenstveno usmerene na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Napominjemo da su u periodu od 1. januara do 30. novembra 2025. godine, vozači pod dejstvom alkohola izazvali 57 saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima i 1.448
