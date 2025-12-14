Katrina je najveća ikada i donosi zlato u Srbiju: Golmanka Crvene zvezde postala šampionka sveta

Mondo pre 39 minuta  |  Nikola Lalović
Katrina je najveća ikada i donosi zlato u Srbiju: Golmanka Crvene zvezde postala šampionka sveta

Na zapadu ništa novo - Norveška je šampion sveta u ženskom rukometu.

Ova nordijska selekcija je predvođena fantastičkom Katrinom Lunde na golu savladala Nemačku 23:20 (11:10) u finalu Svetskog prvenstva. Pre ovog meča Tamara Horaček je sa Francuskom osvojila treće mesto. Sjajno je odigrala ovaj meč, upisala je čak 14 odbrana i pogotovo je bila neprelazna u prvom delu igre, kada je držala procenat odbrana na neverovatnih 80 odsto. Iskusna Katrina Lunde, inače od starta ove sezone golmanka Crvene zvezde tako je osvojila svoju 21.
