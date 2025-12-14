Otac i sin stoje iza masakra na plaži u Sidneju: 16 mrtvih, desetine povređenih u terorističkom napadu

Napad na Bondi plaži u Sidneju, u kojem je ubijeno 16 osoba, a desetine su povređene, izvršili su otac i sin, potvrdio je komesar policije Njujaužualnda (NSW) Mal Lanjon.

Naved Akram, 24-godišnji sin, zadobio je teške povrede i trenutno se nalazi u bolnici pod policijskim nadzorom, dok je njegov 50-godišnji otac ubijen na licu mesta u obračunu sa policijom. Policija je kasnije izvela racije u dva doma u predgrađima Sidneja, a prema rečima komesara Lanjona, nije bilo trećeg napadača, prenosi Daily mail. „Bili su uključeni samo dva počinioca, muškarci od 50 i 24 godine, otac i sin“, rekao je Lanjon na konferenciji za medije. Otac,