Broj žrtava ciklona u Šri Lanki dostigao 643

RTV pre 48 minuta  |  Tanjug
KOLOMBO - Broj žrtava ciklona Ditva, koji je pogodio Šri Lanku, dostigao je 643, saopštio je Centar za upravljanje katastrofama.

Kako se navodi, ukupan broj ljudi pogođenih ciklonom porastao je na 2,2 miliona, a 1,7 miliona ljudi je teško pogođeno, preneo je portal "Dailymirror.lk". Generalni direktor Centra Sampat Kotuvegoda rekao je da je približno 495.000 porodica pogođeno ciklonom i njegovim posledicama. Kao nestalo se i dalje vodi 211 ljudi, na osnovu izveštaja dobijenih od Kancelarija za koordinaciju okruga. Operacije potrage i spasavanja se nastavljaju u područjima pogođenim
