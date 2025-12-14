Rukometašice Francuske osvojile bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Rukometašice Francuske osvojile bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu

ROTERDAM - Ženska rukometna reprezentacija Francuske osvojila je bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu, pošto je danas u Roterdamu u meču za treće mesto posle produžetaka pobedila selekciju Holandije rezultatom 33:31.

Meč je posle 60 minuta završen bez pobednika, 26:26. Najefikasnija u selekciji Francuske bila je Sara Bukti sa devet pogodaka. U reprezentaciji Holandije najbolje su bile Bo van Vetering, Angela Maleštajn i Rome Maršalkerverd, koje su postigle po šest golova. U finalu SP od 17.30 časova sastaće se Norveška i Nemačka.
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Triler meč u borbi za bronzu: Domaćin posle produžetka ostao bez medalje

Triler meč u borbi za bronzu: Domaćin posle produžetka ostao bez medalje

Danas pre 59 minuta
Rukometašice Francuske bronzane na SP: Domaćin ostao bez medalje nakon produžetaka

Rukometašice Francuske bronzane na SP: Domaćin ostao bez medalje nakon produžetaka

Dnevnik pre 54 minuta
Francuska treća na svetu – produžetak, drama i osa medalja na prvenstvima sveta u istoriji

Francuska treća na svetu – produžetak, drama i osa medalja na prvenstvima sveta u istoriji

Nova pre 49 minuta
Francuska uzela medalju u rukometu, ali... Jedina koju su na rukama nosile saigračice bila je Holanđanka

Francuska uzela medalju u rukometu, ali... Jedina koju su na rukama nosile saigračice bila je Holanđanka

Večernje novosti pre 49 minuta
Francuska ima podijum - domaćin posustao posle drame i produžetaka

Francuska ima podijum - domaćin posustao posle drame i produžetaka

B92 pre 34 minuta
Produžetak u borbi za bronzu - Francuska rastužila domaćina Holandiju

Produžetak u borbi za bronzu - Francuska rastužila domaćina Holandiju

RTS pre 1 sat
Tamara iz Požege donela Francuskoj svetsku bronzu: Dali joj kapitensku traku, da bude ženski Karabatić

Tamara iz Požege donela Francuskoj svetsku bronzu: Dali joj kapitensku traku, da bude ženski Karabatić

Mondo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

RukometSvetsko prvenstvoHolandijaNemačkaNorveškaRoterdamFrancuska

Sport, najnovije vesti »

Propao transfer Aleksandra Mitrovića?

Propao transfer Aleksandra Mitrovića?

Danas pre 9 minuta
„Bogdanović je imao problem sa Pešićem, nije puno igrao“: Američki novinar zapalio srpski internet svojom izjavom!

„Bogdanović je imao problem sa Pešićem, nije puno igrao“: Američki novinar zapalio srpski internet svojom izjavom!

Hot sport pre 9 minuta
Var 2 puta spasao Vanju, treći put ne: Pogledajte spektakularan pogodak koji je primio srpski golman

Var 2 puta spasao Vanju, treći put ne: Pogledajte spektakularan pogodak koji je primio srpski golman

Kurir pre 4 minuta
Vladan Milojević otvorio duši: "Ne plašim se" - otvoreno o svemu!

Vladan Milojević otvorio duši: "Ne plašim se" - otvoreno o svemu!

Kurir pre 4 minuta
Vladan Milojević dobio najdražu čestitku za Šturm: važnija mu je od svih drugih

Vladan Milojević dobio najdražu čestitku za Šturm: važnija mu je od svih drugih

Mondo pre 9 minuta