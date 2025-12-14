Rukometašice Francuske osvojile bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu

ROTERDAM - Ženska rukometna reprezentacija Francuske osvojila je bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu, pošto je danas u Roterdamu u meču za treće mesto posle produžetaka pobedila selekciju Holandije rezultatom 33:31.

Meč je posle 60 minuta završen bez pobednika, 26:26. Najefikasnija u selekciji Francuske bila je Sara Bukti sa devet pogodaka. U reprezentaciji Holandije najbolje su bile Bo van Vetering, Angela Maleštajn i Rome Maršalkerverd, koje su postigle po šest golova. U finalu SP od 17.30 časova sastaće se Norveška i Nemačka.