U pucnjavi na plaži u Sidneju ubijeno deset osoba i jedan napadač

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
SIDNEJ - U pucnjavi na proslavi Hanuke, jevrejskog praznika svetlosti, na plaži Bondi u Sidneju ubijeno je deset osoba, kao i jedan od dva napadača, saopštila je lokalna policija.

Smatra se da je meta napada bio događaj povodom Hanuke, za koji policijski izvori veruju da je planiran mesecima, prenosi australijski portal NewsWire. Jedan napadač je ubijen iz vatrenog oružja a drugi je ranjen i u u pritvoru. Australijski premijer Entoni Albaneze je u pisanoj izjavi rekao da su scene u Bondiju "šokantne i uznemirujuće". "Policija i službe za hitne intervencije su na terenu i rade na spasavanju života. Moje misli su sa svakom osobom koja je
