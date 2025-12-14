Šok u Bundesligi! Bajern odigrao nerešeno kod kuće sa poslednjeplasiranom ekipom, ne pomaže ni Kejn

Telegraf pre 3 sata  |  Telegraf.rs
Šok u Bundesligi! Bajern odigrao nerešeno kod kuće sa poslednjeplasiranom ekipom, ne pomaže ni Kejn

Fudbaleri Bajerna iz Minhena nisu uspeli da iskoriste kikseve Lajpciga i Borusije Dortmund, pošto su i sami na svojoj "Alijanc Areni" odigrali "samo" nerešeno sa poslednjeplasiranim Majncom u 14. kolu Bundeslige - 2:2 (1:1).

Bio je to meč u kojem je Bajern zaista napadao skoro sve vreme, ali u kojem je Majnc ipak uspeo da iskoristi svoje šanse i da dođe do boda, a bio je čak blizu i pobede. Naime, Majnc je imao samo šest bodova do ove utakmice, a danas je izgledao kao tim koji zna šta hoće, iako je konstantno bio pod pritiskom. Bajern jeste poveo preko Karla u 29. minutu, ali je baš pred odlazak na odmor gost uspeo da izjednači preko Potulskog na dodavanje Bovinga u prvom minutu
