Večernje novosti pre 41 minuta
Trupe ruske grupe "Jug" uspostavile su kontrolu vatre nad autoputem Seversk-Slovjansk, odsecajući puteve za bekstvo preostalih ukrajinskih jedinica iz grada, saopštio je izviđački oficir iz grupe.

Foto: Profimedia "Zbog kontrole vatre glavnih pravaca iz Severska i trenutnih nepovoljnih vremenskih uslova, neprijatelj ne može da koristi zemljane puteve za povlačenje; ostaci malih ukrajinskih grupa su blokirani“, rekao je oficir za RIA Novosti. Pojašnjava se da ukrajinska grupacija u Slavjansku nije u mogućnosti da pruži pomoć jedinicama ukrajinskih oružanih snaga koje se povlače iz Severska. Svako kretanje duž kontrolisane rute odmah se zaustavlja
