Orban upozorava Evropu – ako uzmete ruski novac, to je objava rata

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas da bi svaki pokušaj posezanja za zamrznutim ruskim sredstvima predstavljao “objavu rata”.

Govoreći na antiratnom skupu u Mohaču na jugu Mađarske, Orban je upozorio da bi pokušaji da se ruska imovina zamrznuta u Belgiji i drugim evropskim zemljama iskoristi za finansiranje rata, imali ozbiljne posledice po evropsku finansijsku stabilnost. – Ako Brisel pokušava da uzme ruski novac, to je objava rata – rekao je Orban, prenosi Magyar Nemzet. On je objasnio da svaka zemlja, uključujući Mađarsku, ima svoje devizne rezerve, koje se obično čuvaju u stranim