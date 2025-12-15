Cene nafte pale

Cene nafte danas su pale blizu najnižeg nivoa u skoro dva meseca pre svega zbog stalnih rizika od prekomerne ponude, dok investitori prate razvoj situacije u vezi s novom rundom mirovnih pregovora o Ukrajini.

Tako se nafta Brent kretala oko 61,1 dolara po barelu, a američka sirova nafta WTI (West Texas Intermediate) oko 57,4 dolara po barelu, preneo je Trejding ekonomiks. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski sastao se u nedelju sa najvišim izaslanicima američkog predsednika Donalda Trampa na dvodnevnim razgovorima usmerenim na okončanje rata sa Rusijom. Uprkos diplomatskim aktivnostima, borbe se nastavljaju, a Ukrajina dronovima napada naftna skladišta i rafinerije