Sirijska policija uhapsila pet osoba zbog napada na američke vojnike

Danas pre 4 sati  |  Fonet
Sirijska policija uhapsila pet osoba zbog napada na američke vojnike

Sirijska policija je danas saopštila da je uhapsila pet osoba zbog sumnje da su povezane sa napadom na američke i sirijske vojnike u Palmiri, gde su u subotu ubijena dvojica pripadnika Armije SAD i njihov prevodilac.

Napadač na konvoj američkih i sirijskih snaga je ubijen, navodi Rojters. Vlasti u Damasku su saopštile da je napadač bio pripadnik sirijskih snaga bezbednosti, koji je bio osumnjičen da je simpatizer organizacije Islamska država. U napadu su ranjena trojica američkih vojnika, saopštila je Vojska SAD. Mediji tvde da su ranjena i dvojica sirijskih vojnika. Ministarstvo unutrašnjih poslova Sirije je saopštilo da je nekoliko dana pre incidenta zaključilo da bi napadač
