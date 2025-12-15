Pijačni prodavci u Srbiji izuzeti od obavezne fiskalizacije do kraja 2026. godine

Novi magazin pre 1 sat  |  Beta
Pijačni prodavci u Srbiji izuzeti od obavezne fiskalizacije do kraja 2026. godine

Pijačni prodavci izuzeti su od obavezne fiskalizacije do kraja 2026. godine, saopštila je danas Poreska uprava Srbije.

Obaveza evidentiranja prometa na malo i primljenih avansa za promet na malo na pijacama, preko fisklanih kasa, odložena je izmenama Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja. Ta obaveza je od 2022. godine više puta odlagana, a prethodni rok bio je 31. decembar 2025. godine.
