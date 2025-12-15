Izveštaj Policijske uprave Pirot: Tokom prošle nedelje 11 saobraćajnih nezgoda

Policijska uprava u Pirotu obaveštava građane da su se u protekloj nedelji (08.12. - 14.12.2025. godine) na teritoriji Policijske uprave u Pirotu, dogodile 11 saobraćajne nezgode, od toga 3 sa povređenim licima, u kojoj su 4 lica zadobila lake telesne povrede i 8 saobraćajnih nezgoda sa manjom materijalnom štetom.

U istom periodu, na području Policijske uprave u Pirotu, kontrolisano je 1.338 vozača, kojom prilikom su otkrivena i sankcionisana ukupno 332 prekršaja, od toga 7 prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, od čega su 2 lica zadržana u prostorijama za zadržavanje Policijske uprave u Pirotu, 98 prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine kretanja vozilom, 26 prekršaja nepropisnog parkiranja i 201 ostalih prekršaja. U cilju uspostavljanja višeg nivoa