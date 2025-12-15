Izveštaj Policijske uprave Pirot: Tokom prošle nedelje 11 saobraćajnih nezgoda

Plus online pre 8 minuta  |  Pirot Plus Online
Izveštaj Policijske uprave Pirot: Tokom prošle nedelje 11 saobraćajnih nezgoda

Policijska uprava u Pirotu obaveštava građane da su se u protekloj nedelji (08.12. - 14.12.2025. godine) na teritoriji Policijske uprave u Pirotu, dogodile 11 saobraćajne nezgode, od toga 3 sa povređenim licima, u kojoj su 4 lica zadobila lake telesne povrede i 8 saobraćajnih nezgoda sa manjom materijalnom štetom.

U istom periodu, na području Policijske uprave u Pirotu, kontrolisano je 1.338 vozača, kojom prilikom su otkrivena i sankcionisana ukupno 332 prekršaja, od toga 7 prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, od čega su 2 lica zadržana u prostorijama za zadržavanje Policijske uprave u Pirotu, 98 prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine kretanja vozilom, 26 prekršaja nepropisnog parkiranja i 201 ostalih prekršaja. U cilju uspostavljanja višeg nivoa
Otvori na plusonline.rs

Povezane vesti »

Od danas pojačana kontrola vožnje pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci

Od danas pojačana kontrola vožnje pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci

RTV pre 18 minuta
Pojačane kontrole na putevima, policija proverava alkohol i drogu

Pojačane kontrole na putevima, policija proverava alkohol i drogu

Zoom UE pre 3 minuta
Međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja u periodu od 15. do 21. decembra

Međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja u periodu od 15. do 21. decembra

Pirotske vesti pre 22 minuta
Međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja do 21. decembra

Međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja do 21. decembra

RTK pre 38 minuta
MUP: Od danas međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja - testiranja na drogu i alkohol

MUP: Od danas međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja - testiranja na drogu i alkohol

Glas Zaječara pre 33 minuta
Tokom vikenda uhapšen 81 vozač u Crnoj Gori: Bahati pojedinci vozili pijani, drogirani i odbijali da se testiraju na…

Tokom vikenda uhapšen 81 vozač u Crnoj Gori: Bahati pojedinci vozili pijani, drogirani i odbijali da se testiraju na psihoaktivne supstance i alkohol

RINA pre 33 minuta
U prethodnih sedam dana 11 saobraćajnih nezgoda na području PU Pirot

U prethodnih sedam dana 11 saobraćajnih nezgoda na području PU Pirot

Pirotske vesti pre 7 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Pirotsaobracajna policija

Društvo, najnovije vesti »

Protest za Zakon roditelj-negovatelj danas ispred Vlade: „Vreme je da država prizna naš rad i našu borbu“

Protest za Zakon roditelj-negovatelj danas ispred Vlade: „Vreme je da država prizna naš rad i našu borbu“

Mašina pre 38 minuta
Zaštitnik građana Skupštini podnosi zakon o zabrani mobilnih u školama

Zaštitnik građana Skupštini podnosi zakon o zabrani mobilnih u školama

N1 Info pre 27 minuta
ANEM: Nastavljaju se pretnje Vidojkoviću i Kulačinu, bez reakcija nadležnih

ANEM: Nastavljaju se pretnje Vidojkoviću i Kulačinu, bez reakcija nadležnih

N1 Info pre 3 minuta
NPS, NLS i Ekološki ustanak osudili odnos vlasti prema roditeljima-negovateljima

NPS, NLS i Ekološki ustanak osudili odnos vlasti prema roditeljima-negovateljima

Beta pre 18 minuta
Od danas pojačana kontrola vožnje pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci

Od danas pojačana kontrola vožnje pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci

RTV pre 18 minuta