Milanović: Neodgovorna grupa ljudi izdaje naređenja jer znaju da za to sutra neće odgovarati

Hrvatski predsednik Zoran Milanović izjavio je danas u Bratislavi da su zamrznuta ruska sredstva suvereno vlasništvo i ona se ne diraju, a ako je trebalo da se diraju trebalo je to učiniti u prvoj godini rata.

Milanović je to rekao odgovarajući na pitanje o upotrebi zamrznute ruske imovine za finansiranje reparacijskog zajma za Ukrajinu. "Ruska sredstva su rusko suvereno vlasništvo i to se ne dira, a ako se dira, to je trebalo napraviti prvi dan ili u prvoj godini rata. Činjenica da to nije napravljeno u prvoj godini rata nego na isteku četvrte godine rata govori o logičkoj i argumentacijskoj neodrživosti toga", jasan je Milanović. On, kazao je, neće reći da je protiv