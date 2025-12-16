'Bio je loš za našu zemlju': Tramp o ubijenom reditelju Robu Rejneru

BBC News pre 2 sata | Bernd Debusman Mlađi - BBC,

Getty Images Tramp je bez dokaza ili osnove iznosio komentare o smrti Roba Rejnera i njegove supruge Mišel

Američki predsednik Donald Tramp još jednom je kritikovao ubijenog reditelja Roba Rejnera, iako su njegovi prethodni komentari na račun tog umetnika izazvali brojne osude.

Rejner, koji je dugo bio kritičar Trampovog rada, bio je „vrlo loš za našu zemlju", rekao je novinarima američki predsednik.

Prethodno je njegovoj platformi Istina (Truth Social) tvrdio da je Rejnerova smrt povezana sa „şindromom Tramp poremećaja", što je termin kojim predsednik opisuje sopstvene kritičare.

Rob i Mišel Rejner pronađeni su mrtvi u njihovom domu u Los Anđelesu 14. decembrau, a policija je uhapsila njihovog sina Nika zbog sumnje da ih je ubio.

Nisu objavili koji je motiv ubistva, niti dokaze da su Rejnerovi politički stavovi i mišljenje o Trampu imali veze sa ubistvom.

U objavi na društvenim mrežama, smrt holivudskog para Tramp je nazvao „veoma tužnim".

„Bio je poznat po tome što je izluđivao ljude divljom opsesijom - predsednikom Donaldom Trampom", napisao je.

Mnogi su kritikovali ove komentare, a među njima su i neki ugledni pripadnici Republikanske stranke.

„Bez obzira na stav o Robu Rejneru, ovo nije prikladno i izraz je nepoštovanja prema čoveku koji je brutalno ubijen", rekao je Tomas Masi, kongresmen iz Kentakija, koji je imao nesuglasice sa Trampom od početka njegovog drugog mandata.

„Pretpostavljam da će moje republikanske kolege, potpredsednik i zaposleni u Beloj kući ovo samo ignorisati iz straha? Izazivam sve da me razuvere", objavio je na platformi Iks.

„Ovo je porodična tragedija, ne radi se o politici ili političkim protivnicima" i ubistva Mardžori Tejlor Grin, republikanka koja je ranije zdušno podržavala Trampa pre nego što je počela da ga kritikuje.

Deluje da se još nekoliko uticajnih članova Trampove partije ogradilo od njegovih komentara.

Senator Džon Kenedi iz Luizijane rekao je da Tramp nije trebalo da iznese ove komentare.

„Mislim da pametan čovek nekada ne kaže ništa. Zašto? Zato što je pametan", smatra Kenedi.

„Mislim da predsednik Tramp nije trebalo ništa da kaže.

„Kada predsednik izgovori ovakve stvari, mislim da to odvlači pažnju sa njegovih političkih dostignuća", dodao je.

Rejner je čitavog života bio član Demokratske partije i uvaženi liberalni aktivista, a nedavno je kritikovao Trampa.

On je 2017. tvrdio da Tramp „mentalno nije sposoban" da bude predsednik.

U oktobru je rekao da predsednik uvodi „potpunu autokratiju" u Americi.

Nekoliko sati posle objave na društvenim mrežama o preminulom reditelju, Tramp je u Beloj kući opisao Rejnera kao „poremećenu osobu" koja je delimično „odgovorna" za tvrdnje o sukobu Rusije i Trampove administracije.

„Uopšte nisam bio obožavalac Roba Rejnera, na bilo koji način, u bilo kom obliku", rekao je.

I ranije je Tramp kritikovao preminule političke protivnike.

Posle smrti Džona Mekejna, senatora iz Arizone sa kojim se često sukobljavao, Tramp je 2019. rekao da ga „nije voleo, niti će ga ikad voleti".

Iste godine je rekao da pokojni demokratski kongresmen Džon Dingel može da „gleda gore" ka njemu iz groma, a mnogi su to shvatili kao da Tramp sugeriše da je Dingel završio u paklu.

Posle toga su iz Bele kuće poručili da je Tramp u tom govoru „samo improvizovao".

Reditelj Rob Rejner je ubijen u 79. godini, a poznat je po filmovima Mizeri (Misery), Nekoliko dobrih ljudi (A Few Good Men), Kad je Hari sreo Seli (When Harry Met Sally).

Mišel je bila glumica, fotografkinja i producentkinja.

Venčali su se 1989. i kasnije su pričali da su se upoznali na snimanju filma Kada je Hari upoznao Sali.

Imali su troje dece, među kojima je i 32-godišnji Nik, osumnjičen za njihovo ubistvo.

Mišel je u trenutku smrti imala 68 godina, bila je vlasnica produkcijske kuće i fotografske kompanije.

