Sin Roba Rajnera "odgovoran" za smrt svojih roditelja: Tramp na udaru kritika zbog svoje "izjave saučešća"

Nik Rajner je „odgovoran“ za smrt svojih roditelja, legendarnog holivudskog reditelja Roba Rajnera i producentkinje Mišel Singer Rajner, saopštila je policija Los Anđelesa.

Tridesetdvogodišnji Nik Rajan viđen je kako se svađa sa ocem u subotu na prazničnoj zabavi u kući Konana O’Brajana, prema izvoru upoznatim sa incidentom. Priveden je zbog sumnje na ubistvo i nalazi se u pritvoru bez mogućnosti kaucije, piše CNN. Slučaj dvostrukog ubistva protiv Nika Rajnera, u vezi sa smrću njegovih roditelja Roba Rajnera i Mišel Singer Rajner, biće u utorak prosleđen Kancelariji okružnog tužioca okruga Los Anđeles, saopštili su zvaničnici policije