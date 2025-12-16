Tinejdžer (15) izvršio napad nožem u svojoj školi: Priznao zločin, napravio selfi s žrtvom (10), više đaka ranjeno

Tinejdžer (15) izvršio napad nožem u svojoj školi: Priznao zločin, napravio selfi s žrtvom (10), više đaka ranjeno

Tinejdžer (15) koji je u školi u Odincovu u Moskovskoj oblasti nožem ubio jednog učenika, ranio radnika obezbeđenja i povredio još nekoliko osoba priznao je krivicu za zločin, izjavila je portparolka Glavne istražne uprave Istražnog komiteta za Moskovsku oblast Olga Vradij.

"Ispitivanje je u toku. Prema preliminarnim informacijama, on priznaje krivicu", rekla je Vradij novinarima, prenosi TASS. Prema preliminarnim informacijama, tinejdžer (15) je učenik te škole. Deca su evakuisana iz zgrade, neki učenici su sami napustili školu, a više od 100 dece se sklonilo u obližnji sportski kompleks. Službe za hitne slučajeve su rekle za TASS da je u incidentu bilo žrtava, i da se njihov broj utvrđuje.
