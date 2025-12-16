Tinejdžer koji je izvršio napad u školi u Moskovskoj oblasti priznao krivicu; Učenik preminuo posle napada nožem

MOSKVA - Tinejdžer (15) koji je nosio masku, napao je nožem čuvara i jednog učenika u školi "Uspenskaja" u Moskovskoj oblasti, a dete je podleglo povredama, saopštio je danas Ruski istražni komitet.

Tinejdžer (15) koji je nožem ubo radnika obezbeđenja i učenika priznao je krivicu za zločin, izjavila je portparolka Glavne istražne uprave Istražnog komiteta za Moskovsku oblast Olga Vradij. "Ispitivanje je u toku. Prema preliminarnim informacijama, on priznaje krivicu", rekla je Vradij novinarima, prenosi TASS. "Jutros je u obrazovnoj ustanovi koja se nalazi u selu Gorki-2 u gradskom okrugu Odincovo maloletnik nožem izbo radnika obezbeđenja i učenika. Dete je