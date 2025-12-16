FK Partizan: Suspenzija privremena mera, ne odnosi se na takmičarski status ekipe

FK Partizan: Suspenzija privremena mera, ne odnosi se na takmičarski status ekipe

“Obaveštavamo javnost da se radi o privremenoj meri i da klub nastavlja da normalno funkcioniše.

Suspenzija je na snazi do trenutka uplate dugovanja prema igraču, a biće ukinuta momentom izmirenja navedenog duga, što će se i desiti pre zimskog prelaznog roka, čime se omogućava nastavak registracije novih igrača”, navodi se u saopštenju na sajtu Partizana. Fifa je zabranila Partizanu da registruje nove igrače do leta 2027. godine zbog dugovanja prema bivšem igraču crno-belih Patriku Andradeu. “Fudbalski klub Partizan je sa odlukom Fifa upoznat još pre dva
