Nakon jutarnjeg mraza danas u Šapcu do 4 stepena

U utorak ujutru hladno uz slab mraz ponegde i maglu na severu Srbije, po kotlinama i u Timočkoj Krajini.

Tokom prepodneva se magla razilazi u Banatu i većini ostalih predela, osim na zapadu Vojvodine i u Timočkoj Krajini gde će se duže zadržati. Sredinom dana i popodne sunčani periodi, ponegde sumaglica na zapadu i severu Srbije, a na planinama sunčano i toplo za ovo doba godine. U većini krajeva biće toplije nego u ponedeljak, osim u ređim maglovitim oblastima. Vetar slab južni i jugostočni, u južnom Banatu umeren jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna