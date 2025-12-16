Vučić: Nema problema sa kursom, u deviznim rezervama 29 milijardi 367 miliona evra

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da Srbija nema problema sa kursom dinara i istakao da država trenutno u deviznim rezervama ima 29 milijardi 367 miliona evra. "Plus 52,5 tona zlata, istorijski najviše rezerve, što je negde oko 6,3 milijarde u evrima.

Dakle, imamo 36 milijardi evra deviznih rezervi. Možemo da branimo kurs godinama, da se ne znam šta dešava", rekao je Vučić za RTS. Odgovarajući na pitanje šta je stvorilo nestašicu evra u Srbiji, Vučić je rekao da nema nikakvih problema sa tim. "Svake godine nam se desi između 10. i 25, kada dolazi veliki broj ljudi spolja, pre svega i iz BiH, Republike Srpske, dakle, kada dođu, onda oni kupuju ovde evre i, naravno, veštački izazivaju. Nema nikakvih problema. Hoću