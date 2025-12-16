Zima stiže 21. decembra tačno u 16:03: Evo koliko će trajati najkraći dan u godini u Beogradu

Zima počinje u nedelju, 21. decembra 2025. u 16 časova i 3 minuta, navodi se u obaveštenju Astronomskog društva " Ruđer Bošković".

U isto vreme za stanovnike na južnoj Zemljinoj polulopti počinje leto. Prvi dan zime je ujedno i najkraći dan u godini (zimski solsticij). Na dan početka zime Sunce u Beogradu izlazi u 7.13 sati, a zalazi u 16, što znači da će obdanica da traje 8 časova i 47 minuta, a noć 15 časova i 13 minuta. Zima će trajati do petka, 20. marta 2026. godine (prolećna ravnodnevica). (Telegraf.rs/Tanjug)
