(Foto, video) Jeziva nesreća u centru Beograda: Dva vozila se sudarila kod Predsedništva, jedno završilo na krovu! Hitna pomoć dojurila na lice mesta.

Dva vozila su učestvovala u nesreći, jedno od njih se prevrnulo Na svu sreću, udes nije prouzrokovao teške povrede kod učesnika Teška saobraćajna nesreća, u kojoj su učestvovala dva automobila, dogodila se ovog jutra u samom centru Beograda, tačnije u Ulici kralja Milana, kod Predsedništva.

Kako je reporterka Blica izvestila sa lica mesta, putničko vozilo marke reno kretalo se saobraćajnom trakom za autobuse, dok se drugo putničko vozilo kretalo unazad, te je potom i udarilo u reno i prevrnulo se na krov. Međutim, očevici su za Blic televiziju napomenuli da su se oba vozila kretala prilično sporo, te još uvek nije u potpunosti jasno kako se vozilo prevrnulo. Na lice mesta stigla je i ekipa Hitne pomoći, kao i policija, a kako Blic saznaje, na svu