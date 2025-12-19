Automobil pokosio čoveka pored puta dok je popravljao vozilo? Detalji nesreće kod Malog Požarevca: policija na licu mesta

Automobil je udario čoveka koji je stajao pored svog automobila pokušavajući da ga popravi Policija je izašla na mesto udesa i obavila uviđaj Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas na auto-putu kod Malog Požarevca u smeru ka Beogradu, kada je, prema rečima očevidaca, vozač automobila izgubio kontrolu nad vozilom i udario u čoveka koji je stajao pored puta popravljajući automobil. Kako navodi Instagram stranica 192, do saobraćajne nesreće je navodno došlo, kada