"Odbijam da to podržim" Fico se oglasio povodom odluke EU da se uzme zamrznuta ruska imovina i novac preda Ukrajini
Blic pre 33 minuta
Fico je istakao protivljenje evropskim planovima za podršku Ukrajini, dopuštajući zemljama koje žele da same šalju pomoć Ukazao je na spremnost Slovačke da pomogne Ukrajini bilateralno, u oblastima kao što je razminiranje Slovački premijer Robert Fico izjavio je danas da na predstojećem sastanku Evropskog saveta 18. i 19 decembra neće podržati nijedan plan koji vodi ka daljoj podršci ratu u Ukrajini, uključujući korišćenje zamrznute ruske imovine. Fico je rekao, na