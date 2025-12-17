Oglasio se Tramp nakon šok otkrića ledene dame: "To sam rekao sto puta, ja sam posesivna - posesivno - zavisnička ličnost"

Blic pre 3 sata
Oglasio se Tramp nakon šok otkrića ledene dame: "To sam rekao sto puta, ja sam posesivna - posesivno - zavisnička ličnost"
Suzi Vajls je opisala Trampa kao osobu sa "ličnošću alkoholičara" Iako nije pročitao intervju, Tramp je pohvalio Suzi Vajls za njen rad Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je za dnevnik Njujork post da je šefica kabineta Bele kuće Suzi Vajls bila u pravu kada je u intervjuu za časopis Vanity Fair rekla da on ima "alkoholičarsku ličnost" i dodao da ima puno poverenje da će Vajlsova nastaviti da obavlja svoj posao. Tramp (79) je ponovio da izbegava alkohol, rekavši u
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Tramp se oglasio posle prozivki šefice kabineta: "O, da, ja sam sam posesivna - posesivno - zavisnička ličnost"!

Tramp se oglasio posle prozivki šefice kabineta: "O, da, ja sam sam posesivna - posesivno - zavisnička ličnost"!

Kurir pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NjujorkBela kućaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Iranska valuta pala na novi rekorni minimum: Ovoliko vredi jedan rijal

Iranska valuta pala na novi rekorni minimum: Ovoliko vredi jedan rijal

Kurir pre 32 minuta
Ukrajinski vojnici sahranjeni u Lavovu: Identitet im nije utvrđen, stradali u borbama kod Bahmuta (foto)

Ukrajinski vojnici sahranjeni u Lavovu: Identitet im nije utvrđen, stradali u borbama kod Bahmuta (foto)

Kurir pre 12 minuta
Nove zabrane u SAD: Tramp uveo ograničenja za ulazak stranih državljana u zemlju

Nove zabrane u SAD: Tramp uveo ograničenja za ulazak stranih državljana u zemlju

Kurir pre 7 minuta
Dešava se jednom u istoriji: Zalutala kometa iz međuzvezdanog prostora prolazi pored Zemlje

Dešava se jednom u istoriji: Zalutala kometa iz međuzvezdanog prostora prolazi pored Zemlje

Kurir pre 7 minuta
Evropski sud odlučio: Rusija kažnjena sa 5.000 do 3.000 evra

Evropski sud odlučio: Rusija kažnjena sa 5.000 do 3.000 evra

Kurir pre 7 minuta