Robert Fico će govoriti u korist Srbije: Ono što EU radi nema veze sa zdravim razumom

BRATISLAVA: Premijer Slovačke Robert Fico izjavio je danas da će na samitu EU - Zapadni Balkan govoriti u korist Srbije, kao i da ono što EU radi Srbiji nema veze sa zdravim razumom i da je kažnjavaju zbog njenih suverenih stavova.

On je na sednici Odbora za evropske poslove slovačkog parlamenta rekao da predsednik Srbije Aleksandar Vučić namerava da bojkotuje sastanak Evropskog saveta "u znak protesta" i istakao da EU ne može da kažnjava zemlju zbog njenih suverenih stavova, a da joj istovremeno stvara nove uslove i obaveze, prenosi Tasr. "Ono što rade Srbiji nema nikakve veze sa zdravim razumom", rekao je on u vezi sa pripremama Srbije za pristupanje EU. Prema Ficu, EU je u dubokoj krizi