Robert Fico će govoriti u korist Srbije: Ono što EU radi nema veze sa zdravim razumom

Dnevnik pre 17 minuta
Robert Fico će govoriti u korist Srbije: Ono što EU radi nema veze sa zdravim razumom

BRATISLAVA: Premijer Slovačke Robert Fico izjavio je danas da će na samitu EU - Zapadni Balkan govoriti u korist Srbije, kao i da ono što EU radi Srbiji nema veze sa zdravim razumom i da je kažnjavaju zbog njenih suverenih stavova.

On je na sednici Odbora za evropske poslove slovačkog parlamenta rekao da predsednik Srbije Aleksandar Vučić namerava da bojkotuje sastanak Evropskog saveta "u znak protesta" i istakao da EU ne može da kažnjava zemlju zbog njenih suverenih stavova, a da joj istovremeno stvara nove uslove i obaveze, prenosi Tasr. "Ono što rade Srbiji nema nikakve veze sa zdravim razumom", rekao je on u vezi sa pripremama Srbije za pristupanje EU. Prema Ficu, EU je u dubokoj krizi
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Bekerat: Važno što je predsednik Vučić poručio da Srbija nastavlja EU put

Bekerat: Važno što je predsednik Vučić poručio da Srbija nastavlja EU put

NIN pre 7 minuta
Fico o sastanku Evropskog saveta: Odbijam da podržim bilo koji plan za produžetak rata u Ukrajini

Fico o sastanku Evropskog saveta: Odbijam da podržim bilo koji plan za produžetak rata u Ukrajini

Večernje novosti pre 7 minuta
Čekaj me, ja sigurno neću doći: Evropski put Srbije i odsustvo sa Samita EU – Zapadni Balkan

Čekaj me, ja sigurno neću doći: Evropski put Srbije i odsustvo sa Samita EU – Zapadni Balkan

Mašina pre 1 sat
Studio live, četvrtak u 12h: Putuj Evropo

Studio live, četvrtak u 12h: Putuj Evropo

N1 Info pre 32 minuta
Starović: Podržavam stav predsednika Vučića da Srbija ne učestvuje na samitu EU - Zapadni Balkan

Starović: Podržavam stav predsednika Vučića da Srbija ne učestvuje na samitu EU - Zapadni Balkan

Blic pre 32 minuta
"Ono što EU radi Srbiji nema veze sa zdravim razumom" Slovački premijer Fico: "Unija ne može da kažnjava zemlju zbog njenih…

"Ono što EU radi Srbiji nema veze sa zdravim razumom" Slovački premijer Fico: "Unija ne može da kažnjava zemlju zbog njenih suverenih stavova"

Blic pre 37 minuta
Ponoš: Vučić prekršio Ustav odlukom da Srbija nema predstavnika na Samitu u Briselu, obrukao je zemlju

Ponoš: Vučić prekršio Ustav odlukom da Srbija nema predstavnika na Samitu u Briselu, obrukao je zemlju

Radio 021 pre 57 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićBalkanEUPredsednik SrbijeBratislava

Društvo, najnovije vesti »

Press: Savatović o pitanjima koja su obeležila konferenciju

Press: Savatović o pitanjima koja su obeležila konferenciju

N1 Info pre 27 minuta
Vojnić: HNV realizovao brojne projekte, ali ključna pitanja hrvatske zajednice su još uvek nerešena

Vojnić: HNV realizovao brojne projekte, ali ključna pitanja hrvatske zajednice su još uvek nerešena

Beta pre 12 minuta
Načelnik Generalštaba sa komandantima jedinica

Načelnik Generalštaba sa komandantima jedinica

RTV pre 22 minuta
Ističe rok za povraćaj polovine školarine: Još 7.000 studenata bez studentskog računa - kako do kartice i ko ima pravo?

Ističe rok za povraćaj polovine školarine: Još 7.000 studenata bez studentskog računa - kako do kartice i ko ima pravo?

Euronews pre 22 minuta
"Koraci koji traju“: KUD "Đoka Pavlović" Pošte Srbije koncertom obeležio 80 godina rada

"Koraci koji traju“: KUD "Đoka Pavlović" Pošte Srbije koncertom obeležio 80 godina rada

Newsmax Balkans pre 27 minuta