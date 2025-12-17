Prvo ročište održano u bolničkoj sobi: Optuženom za pucnjavu u Sidneju se na teret stavlja preko 50 krivičnih dela

Mondo pre 14 minuta  |  Tamara Birešić
Prvo ročište održano u bolničkoj sobi: Optuženom za pucnjavu u Sidneju se na teret stavlja preko 50 krivičnih dela

Naved Akram, osumnjičeni za masovnu pucnjavu koja se u nedelju dogodila na plaži Bondi u Sidneju, optužen je za ukupno 59 krivičnih dela, među kojima je 15 tačaka za ubistvo, kao i jedna optužba za izvršenje terorističkog akta, saopštila je policija australijske savezne države Novi Južni Vels.

Drugi napadač, njegov otac Sajid Akram (50), ubijen je u razmeni vatre sa policijom na licu mesta. U napadu je ubijeno 15 osoba, dok je na desetine ljudi povređeno. Meta napada bila je jevrejska zajednica u Australiji, a pucnjava se dogodila tokom događaja kojim je obeležavana prva noć Hanuke. Reč je o najsmrtonosnijoj pucnjavi u Australiji još od 1996. godine. Pored optužbi za ubistvo, Akram se tereti i po 40 tačaka za nanošenje teških telesnih povreda sa namerom
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Napadač sa australijske plaže optužen za 59 prestupa, među njima i terorizam

Napadač sa australijske plaže optužen za 59 prestupa, među njima i terorizam

Radio 021 pre 35 minuta
Napadač na plaži Bondi optužen za 15 ubistava i terorizam

Napadač na plaži Bondi optužen za 15 ubistava i terorizam

N1 Info pre 50 minuta
Australijska policija optužila osumnjičenog sa plaže Bondi za 59 prestupa

Australijska policija optužila osumnjičenog sa plaže Bondi za 59 prestupa

Euronews pre 29 minuta
U Sidneju danas Dan žalosti nakon masovnog ubistva na plaži Bondaj, počele sahrane

U Sidneju danas Dan žalosti nakon masovnog ubistva na plaži Bondaj, počele sahrane

Euronews pre 34 minuta
Ubio 15 na plaži smrti: Najkrvaviji pokolj u Australiji u poslednjih 30 godina, otac terorista likvidiran, sin pred sudom

Ubio 15 na plaži smrti: Najkrvaviji pokolj u Australiji u poslednjih 30 godina, otac terorista likvidiran, sin pred sudom

Blic pre 50 minuta
Australijska policija optužila osumnjičenog sa plaže Bondaj za 59 prestupa

Australijska policija optužila osumnjičenog sa plaže Bondaj za 59 prestupa

NIN pre 5 minuta
Osumnjičeni za masakr u Australiji optužen za 59 prestupa

Osumnjičeni za masakr u Australiji optužen za 59 prestupa

B92 pre 25 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

AustralijaSidnej

Svet, najnovije vesti »

Protesti u Slovačkoj protiv odluka vlade koje se smatraju štetnim po vladavinu prava

Protesti u Slovačkoj protiv odluka vlade koje se smatraju štetnim po vladavinu prava

RTV pre 25 minuta
Demonstracije zapalile Slovačku Hiljade ljudi izašlo na ulice protiv pritiska na pravosuđe: "Uneli su motornu testeru u…

Demonstracije zapalile Slovačku Hiljade ljudi izašlo na ulice protiv pritiska na pravosuđe: "Uneli su motornu testeru u vladavinu prava"

Blic pre 9 minuta
Šta Tramp želi od AfD, a šta AfD od Trampa?

Šta Tramp želi od AfD, a šta AfD od Trampa?

Danas pre 15 minuta
Napadač sa australijske plaže optužen za 59 prestupa, među njima i terorizam

Napadač sa australijske plaže optužen za 59 prestupa, među njima i terorizam

Radio 021 pre 35 minuta
Politiko: Tramp vrši pritisak na EU da odustane od zamrznute ruske imovine za Ukrajinu

Politiko: Tramp vrši pritisak na EU da odustane od zamrznute ruske imovine za Ukrajinu

RTV pre 10 minuta