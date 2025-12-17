Prvo ročište održano u bolničkoj sobi: Optuženom za pucnjavu u Sidneju se na teret stavlja preko 50 krivičnih dela

Naved Akram, osumnjičeni za masovnu pucnjavu koja se u nedelju dogodila na plaži Bondi u Sidneju, optužen je za ukupno 59 krivičnih dela, među kojima je 15 tačaka za ubistvo, kao i jedna optužba za izvršenje terorističkog akta, saopštila je policija australijske savezne države Novi Južni Vels.

Drugi napadač, njegov otac Sajid Akram (50), ubijen je u razmeni vatre sa policijom na licu mesta. U napadu je ubijeno 15 osoba, dok je na desetine ljudi povređeno. Meta napada bila je jevrejska zajednica u Australiji, a pucnjava se dogodila tokom događaja kojim je obeležavana prva noć Hanuke. Reč je o najsmrtonosnijoj pucnjavi u Australiji još od 1996. godine. Pored optužbi za ubistvo, Akram se tereti i po 40 tačaka za nanošenje teških telesnih povreda sa namerom