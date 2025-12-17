Kako su se nakon napada u Sidneju Filipini našli u centru pažnje – da li je putovanje u Davao ključ istrage

Dok australijske vlasti pokušavaju da prate korake i otkriju motive napadača koji su na sidnejskoj plaži Bondi ubili 15 ljudi, otvorio se novi pravac istrage – njihovo putovanje na Filipine prošlog meseca, neposredno pre napada. Dok filipinske vlasti odbijaju karakterizaciju te zemlje kao žarišta za obuku ekstremista, stručnjaci upozoravaju da su militantne grupe sa Filipina i dalje pretnja.

Zvaničnici kažu da su otac i sin, Sadžid i Navid Akram, otputovali u južni deo Filipina koji je prošao kroz bolnu istoriju islamskog ekstremizma. Oni su u toj zemlji ostali skoro mesec dana, a zatim dve nedelje kasnije izvršili masakr na čuvenoj plaži u Sidneju, ciljajući jevrejsku proslavu. Kasnije su u njihovom automobilu pronađene zastave Islamske države domaće izrade. Mnogo toga još uvek nije jasno. Vlasti nisu pružile više detalja o tome gde su sve boravili na