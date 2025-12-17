Njena porodica izbegla iz Ukrajine u Australiju: Tužna priča devojčice Matilde (10) koja je ubijena na plaži u Sidneju

Matilda (10) jedna je od 15 žrtava masakra u Australiji koji se dogodio u nedelju.

Napadač, 24-godišnji Naved Akram zvanično je optužen za 59 krivičnih dela, uključujući terorizam i 15 ubistava. Uživala je u prazničnoj atmosferi na plaži Bondi sa roditeljima, mlađom sestrom i prijateljima, kada su dvojica napadača otvorila vatru. Matilda je ranjena u pucnjavi i hitno prebačena u bolnicu, gde su je preminula uprkos naporima lekara da joj spasu život. "Deca treba da budu srećna. Treba da se igraju na plaži, a ne da razmišljaju o mecima koji lete