Ujutru slab mraz, oblačan dan: Temperatura do 13 stepeni

Ujutru se u Srbiji očekuje slab mraz, a u Bačkoj, Sremu, po kotlinama i dolinama reka magla i niska oblačnost, navedeno je u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Tokom dana biće malo i umereno, a na istoku Srbije i pretežno oblačno. Ponegde se očekuje i kiša, koja se u brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije u jutarnjim satima lokalno može i da smrzava na tlu. Duvaće slab do umeren, ujutru i pre podne na jugu Banata povremeno i jak južni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura biće od minus pet do dva stepena, a najviša od šest do 13 stepeni, na istoku zemlje oko tri stepena. Uveče i tokom noći u Bačkoj, Sremu, po
