Kakvo nas vreme danas očekuje?

Nedeljnik pre 30 minuta
Kakvo nas vreme danas očekuje?

U Srbiji će sutra ujutro biti slab mraz, a u Bačkoj, Sremu, po kotlinama i dolinama reka magla i niska oblačnost dok će potom biti malo do umereno oblačno, a na istoku Srbije i pretežno oblačno, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ponegde se očekuje kiša koja se u brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije u jutarnjim satima lokalno može i smrzavati na tlu. Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar, ujutro i pre podne na jugu Banata povremeno jak. Najniža temperatura će od minus pet do dva stepena, a najviša od šest do 13 stepeni, na istoku zemlje oko tri stepena. Sutra uveče i tokom noći u Bačkoj, Sremu, po kotlinama i dolinama reka ponovo se očekuje niska oblačnost i formiranje
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Jutarnji mraz i magla, u toku dana malo toplije

Jutarnji mraz i magla, u toku dana malo toplije

Danas pre 5 minuta
Hladno jutro sa mrazom i maglom, tokom dana umereno oblačno

Hladno jutro sa mrazom i maglom, tokom dana umereno oblačno

Glas Zaječara pre 19 minuta
Jutarnji mraz i magla, tokom dana sunčani intervali – detaljna prognoza za Srbiju 17. decembar

Jutarnji mraz i magla, tokom dana sunčani intervali – detaljna prognoza za Srbiju 17. decembar

Glas juga pre 14 minuta
Hladno jutro sa mrazom i maglom, tokom dana umereno oblačno

Hladno jutro sa mrazom i maglom, tokom dana umereno oblačno

N1 Info pre 1 sat
Ujutru slab mraz, oblačan dan: Temperatura do 13 stepeni

Ujutru slab mraz, oblačan dan: Temperatura do 13 stepeni

Newsmax Balkans pre 1 sat
Danas malo toplije nego juče

Danas malo toplije nego juče

Šabačke novosti pre 1 sat
U Sremskoj Mitrovici maglovito i hladno, tokom dana postepeno razvedravanje

U Sremskoj Mitrovici maglovito i hladno, tokom dana postepeno razvedravanje

Ozon pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

BanatBačka

Vojvodina, najnovije vesti »

Jutarnji mraz i magla, u toku dana malo toplije

Jutarnji mraz i magla, u toku dana malo toplije

Danas pre 5 minuta
Odbornici Skupštine grada Novog Sada o budžetu za 2026.

Odbornici Skupštine grada Novog Sada o budžetu za 2026.

RTV pre 20 minuta
Danas sednica Skupštine AP Vojvodine, na dnevnom redu i budžet Pokrajine

Danas sednica Skupštine AP Vojvodine, na dnevnom redu i budžet Pokrajine

RTV pre 20 minuta
Kakvo nas vreme danas očekuje?

Kakvo nas vreme danas očekuje?

Nedeljnik pre 30 minuta
Hladno jutro sa mrazom i maglom, tokom dana umereno oblačno

Hladno jutro sa mrazom i maglom, tokom dana umereno oblačno

Glas Zaječara pre 19 minuta