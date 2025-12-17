Kakvo nas vreme danas očekuje?

U Srbiji će sutra ujutro biti slab mraz, a u Bačkoj, Sremu, po kotlinama i dolinama reka magla i niska oblačnost dok će potom biti malo do umereno oblačno, a na istoku Srbije i pretežno oblačno, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ponegde se očekuje kiša koja se u brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije u jutarnjim satima lokalno može i smrzavati na tlu. Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar, ujutro i pre podne na jugu Banata povremeno jak. Najniža temperatura će od minus pet do dva stepena, a najviša od šest do 13 stepeni, na istoku zemlje oko tri stepena. Sutra uveče i tokom noći u Bačkoj, Sremu, po kotlinama i dolinama reka ponovo se očekuje niska oblačnost i formiranje