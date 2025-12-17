Amidžić pitao Atinu i Niku u kakvim su odnosima sa Duškom! One pred milionima priznale istinu: "Ne živimo..."

Telegraf pre 3 sata  |  Telegraf.rs
Amidžić pitao Atinu i Niku u kakvim su odnosima sa Duškom! One pred milionima priznale istinu: "Ne živimo..."

Jelena Karleuša gostovala je u utorak, 16. decembra, u emisiji "Amidži šou", a ovo gostovanje bilo je posebno jer prvi put na televiziji sa njom su i njene ćerke - Atina i Nika Tošić.

Pored predstavljanja njihovog novog biznisa, Atina i Nika su u emisiji progovorile i o odnosu sa ocem, bivšim fudbalerom Duškom Tošićem. - U kakvim ste odnosima sa tatom? Kako to sada funkcioniše? Da ne bude da pitam samo za mamu - upitao je Ognjen Amidžić Atinu i Niku. - U dobrim odnosima - rekla je Atina. - Pozdrav za tatu koji gleda ovo - dodala je Nika, koja mu je poslala srce u kameru. - U najlepšim mogućim odnosima, one su svaki dan sa tatom, čisto da znaju
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

"Ne živimo s njim..." Atina i Nika prvi put otkrila pravu istinu o odnosu sa ocem, nisu mogle više da ćute, Karleuša odmah…

"Ne živimo s njim..." Atina i Nika prvi put otkrila pravu istinu o odnosu sa ocem, nisu mogle više da ćute, Karleuša odmah reagovala!

Alo pre 2 sata
"Volele bih da je svi gledaju kao nas dve…" Prva emotivna ispovest Atine i Nike o Karleuši i bolnim trenucima iz života

"Volele bih da je svi gledaju kao nas dve…" Prva emotivna ispovest Atine i Nike o Karleuši i bolnim trenucima iz života

Alo pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Jelena KarleušaFudbalOgnjen AmidžićDuško TošićAtinanika tosic

Zabava, najnovije vesti »

Karleušine ćerke pokreću privatni biznis! Mesecima su krčkale planove, a u emisiji uživo sve su otkrile! (foto)

Karleušine ćerke pokreću privatni biznis! Mesecima su krčkale planove, a u emisiji uživo sve su otkrile! (foto)

Alo pre 2 sata
"Ne živimo s njim..." Atina i Nika prvi put otkrila pravu istinu o odnosu sa ocem, nisu mogle više da ćute, Karleuša odmah…

"Ne živimo s njim..." Atina i Nika prvi put otkrila pravu istinu o odnosu sa ocem, nisu mogle više da ćute, Karleuša odmah reagovala!

Alo pre 2 sata
Bes kao alat onlajn političke komunikacije

Bes kao alat onlajn političke komunikacije

Radar pre 4 sati
Da li ste čuli za "hot take" dejtovanje? Sve što treba da znate o trendu koji bi 2026. mogao da postane hit

Da li ste čuli za "hot take" dejtovanje? Sve što treba da znate o trendu koji bi 2026. mogao da postane hit

Kurir pre 3 sata
"Volele bih da je svi gledaju kao nas dve…" Prva emotivna ispovest Atine i Nike o Karleuši i bolnim trenucima iz života

"Volele bih da je svi gledaju kao nas dve…" Prva emotivna ispovest Atine i Nike o Karleuši i bolnim trenucima iz života

Alo pre 3 sata