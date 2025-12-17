Amidžić pitao Atinu i Niku u kakvim su odnosima sa Duškom! One pred milionima priznale istinu: "Ne živimo..."

Jelena Karleuša gostovala je u utorak, 16. decembra, u emisiji "Amidži šou", a ovo gostovanje bilo je posebno jer prvi put na televiziji sa njom su i njene ćerke - Atina i Nika Tošić.

Pored predstavljanja njihovog novog biznisa, Atina i Nika su u emisiji progovorile i o odnosu sa ocem, bivšim fudbalerom Duškom Tošićem. - U kakvim ste odnosima sa tatom? Kako to sada funkcioniše? Da ne bude da pitam samo za mamu - upitao je Ognjen Amidžić Atinu i Niku. - U dobrim odnosima - rekla je Atina. - Pozdrav za tatu koji gleda ovo - dodala je Nika, koja mu je poslala srce u kameru. - U najlepšim mogućim odnosima, one su svaki dan sa tatom, čisto da znaju