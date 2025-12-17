"Ne živimo s njim..." Atina i Nika prvi put otkrila pravu istinu o odnosu sa ocem, nisu mogle više da ćute, Karleuša odmah reagovala!

Atina i Nika o odnosu sa tatom Duškom

Pevačica Jelena Karleuša večeras je gostovala u emisiji „Amidži šou“, a ovo gostovanje bilo je posebno jer su prvi put sa njom na televiziji bile i njene ćerke, Atina i Nika Tošić. Pored predstavljanja njihovog novog biznisa, devojčice su u emisiji govorile i o odnosu sa ocem, bivšim fudbalerom Duškom Tošićem. - U kakvim ste odnosima sa tatom? Kako to sada funkcioniše? Da ne pitam samo za mamu - upitao ih je voditelj. Ami G Show Pogledaj galeriju Ami G Show