"Volela bih da je svi gledaju kao nas dve…" Prva emotivna ispovest Atine i Nike o Karleuši i bolnim trenucima iz života

Ćerke otvoreno o mami, pritiscima i životu u javnosti

Ćerke Jelene Karleuše, Atina i Nika Tošić, večeras su po prvi put gostovale u emisiji "Amidži šou" i otvoreno progovorile o tome kakva im je mama. Nika je istakla da je njena najbolja mama na svetu i naglasila da ne zaslužuje sve hejt komentare koje svakodnevno prima. - Kakva je Jelena kao mama? – pitao je voditelj. - Mama je najbolja mama na svetu, pravi borac, ugledam se na nju – rekla je Nika. Ami G Show Pogledaj galeriju Ami G Show Pogledaj galeriju Ami G Show