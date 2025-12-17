Ferero poslao zagonetnu poruku: "Voleo bih da sam mogao da nastavim"

Kao grom iz vedra neba odjeknula je vest da su Karlos Alkaraz i Huan Karlos Ferero završili saradnju, a prvi put se posle ove vesti oglasio i doskorašnji trener Španca.

Fereru je očigledno teško pao rastanak, to se može videti i po poruci koju je ostavio posle rastanka, a koju prenosimo u celosti: - Danas je težak dan. Jedan od onih kada je teško pronaći prave reči. Oproštaj nikada nije lak, naročito kada iza njega stoji toliko zajedničkih iskustava”, započeo je 45-godišnji Ferero i dodao: Naporno smo radili, rasli zajedno i delili nezaboravne trenutke. Želim da vam zahvalim na vremenu, poverenju, učenju i, iznad svega, na ljudima
