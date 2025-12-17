Jutro u Srbiji maglovito i uz mraz: Tokom dana oblačno, najviša dnevna 13 stepeni

Telegraf pre 25 minuta  |  Telegraf.rs / Tanjug
Jutro u Srbiji maglovito i uz mraz: Tokom dana oblačno, najviša dnevna 13 stepeni

U sredu ujutru u Srbiji se očekuje slab mraz, a u Bačkoj, Sremu, po kotlinama i dolinama reka magla i niska oblačnost. navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana biće malo i umereno, a na istoku Srbije i pretežno oblačno. Ponegde se očekuje i kiša, koja se u brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije u jutarnjim satima lokalno može i da smrzava na tlu. Duvaće slab do umeren, ujutru i pre podne na jugu Banata povremeno i jak južni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura biće od -5 do 2 stepena, a najviša od 6 do 13 stepeni, na istoku zemlje oko 3 stepena. Uveče i tokom noći u Bačkoj, Sremu, po kotlinama i
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Vremenska prognoza za 17. decembar: hladno i maglovito jutro, pa razvedravanje

Vremenska prognoza za 17. decembar: hladno i maglovito jutro, pa razvedravanje

Mondo pre 40 minuta
Ujutru slab mraz, ponegde magla i niska oblačnost, tokom dana pretežno oblačno

Ujutru slab mraz, ponegde magla i niska oblačnost, tokom dana pretežno oblačno

RTV pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BanatBačkaRHMZVremenska prognozavremeprognozaprognoza vremena

Vojvodina, najnovije vesti »

Vremenska prognoza za 17. decembar: hladno i maglovito jutro, pa razvedravanje

Vremenska prognoza za 17. decembar: hladno i maglovito jutro, pa razvedravanje

Mondo pre 40 minuta
Jutro u Srbiji maglovito i uz mraz: Tokom dana oblačno, najviša dnevna 13 stepeni

Jutro u Srbiji maglovito i uz mraz: Tokom dana oblačno, najviša dnevna 13 stepeni

Telegraf pre 25 minuta
Dubrovačka ulice bez vode od 7 do 16 sati

Dubrovačka ulice bez vode od 7 do 16 sati

RTV pre 1 sat
Sednica Skupštine grada Novog Sada, na dnevnom redu budžet za 2026. godinu

Sednica Skupštine grada Novog Sada, na dnevnom redu budžet za 2026. godinu

RTV pre 2 sata
Ujutru slab mraz, ponegde magla i niska oblačnost, tokom dana pretežno oblačno

Ujutru slab mraz, ponegde magla i niska oblačnost, tokom dana pretežno oblačno

RTV pre 5 sati