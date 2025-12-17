Jutro u Srbiji maglovito i uz mraz: Tokom dana oblačno, najviša dnevna 13 stepeni

U sredu ujutru u Srbiji se očekuje slab mraz, a u Bačkoj, Sremu, po kotlinama i dolinama reka magla i niska oblačnost. navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana biće malo i umereno, a na istoku Srbije i pretežno oblačno. Ponegde se očekuje i kiša, koja se u brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije u jutarnjim satima lokalno može i da smrzava na tlu. Duvaće slab do umeren, ujutru i pre podne na jugu Banata povremeno i jak južni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura biće od -5 do 2 stepena, a najviša od 6 do 13 stepeni, na istoku zemlje oko 3 stepena. Uveče i tokom noći u Bačkoj, Sremu, po kotlinama i