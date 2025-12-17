Putin nazvao evropske lidere "prasićima"!

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs/Tanjug
Putin nazvao evropske lidere "prasićima"!

Ruski predsednik Vladimir Putin nazvao je danas evropske lidere "prasićima" i optužio ih da su se pridružili prethodnoj američkoj administraciji koja je, kako je rekao, namerno usmerila situaciju ka oružanom sukobu.

Putin je rekao da su se "ulizice iz Evropske unije" pridružile radu prethodne američke administracije zbog profita i da su zapadne zemlje verovale da će moći da unište Rusiju za kratko vreme, prenose RIA Novosti. "Evropski prasići su se odmah pridružili radu prethodne američke administracije, nadajući se da će profitirati od kolapsa naše zemlje", rekao je Putin na proširenom sastanku kolegijuma ruskog Ministarstva odbrane. Putin je rekao i da će Rusija ostvariti
Ključne reči

Vladimir PutinNATOEvropska UnijaUkrajinaRusijasjedinjene američke države

