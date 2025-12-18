Ukrajina se neće povući iz Donjecke oblasti! Zelenski zagrmeo: SAD traže kompromis

Prema njegovim rečima, teme razgovora obuhvatiće mirovni plan, bezbednosne garancije, sporazum o obnovi Ukrajine i druge moguće korake

Ukrajina nije spremna da se povuče iz Donjecke oblasti, dok Rusija teži potpunom preuzimanju Donbasa, izjavio je danas predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, navodeći da Sjedinjene Američke Države trenutno traže kompromisno rešenje. "Svi znamo stav Rusije. Oni žele da zauzmu ceo Donbas, a sada traže da se mi povučemo iz Donbasa. To je njihov otvoren stav. Naš stav je takođe otvoren - nismo spremni na takve korake, dok Sjedinjene Američke Države traže kompromis",