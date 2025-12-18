Tanja Soldatović izabrana za rektorku Državnog univerziteta u Novom Pazaru

Beta pre 2 sata

Savet Državnog univerziteta u Novom Pazaru (DUNP) izabrao je Tanju Soldatović za novu rektorku te visokoškolske ustanove.

Kako saznaje radio Sto plus, izbor nove rektorke podržalo je na tajnom glasanju 12 članova Saveta, dok su dva bila uzdržana.

Soldatović je diplomirala na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu, gde je i magistrirala organsku hemiju, a doktorirala neorgansku hemiju a na čelu Državnog univerziteta u Novom Pazaru zameniće Zanu Dolićanin čiju je smenu tražio deo studenata i profesora te visokoškolske ustanove, kao i pojedine političke partije.

Oni su prethodnih meseci tražili od državnih organa da "uvedu prinudnu upravu", navodeći da je Dolićanin odgovorna za "loše upravljanje Univerzitetom, gubitak akreditacija za pojedine studijske programe, kao i odlaske brojnih profesora i studenata".

"Na sednici Saveta je istaknuto da je Zana Dolićanin, uspešno obavlјala funkciju rektora Državnog univerziteta i da je u izuzetno teškom periodu, obeleženom blokadama, uspela da u funkciji održi kompletnu nastavnu i naučnu delatnost univerziteta. Istaknuto je da je u mandatu Zane Dolićanin ustanova ponovo akreditovana i za nastavni i naučno-istraživački rad, da su akreditovani svi studijski programi kojima je istekla akreditacija, izuzev prava, koja su sada u procesu akreditacije", saopštila je ta visokoškolska ustanova.

Soldatović je na Državnom univerzitetu angažovana od 2007. godine, a za vanrednog profesora izabrana je 2020. godine.

Pojedini profesori naveli su da je Soldatović bliska saradnica bivše rektorke Dolićanin, te da je pre mesec dana promenjen Statut Državnog univerziteta samo zbog toga kako bi joj se omogućilo da konkuriše za tu poziciju.

Za rektora Državnog univerziteta mogli su da konkurišu samo kandidati koji su, kao redovni profesori, angažovani na toj visokoškolskoj ustanovi najmanje tri godine.

Izmenama Statuta omogućeno je i kandidovanje redovnih profesora koji su tri godine rukovodili nekim departmanom i bili godinu dana na studijskom boravku u inostranstvu.

(Beta, 18.12.2025)

